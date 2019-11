The examples populate this alert with dummy content

MEDIO AMBIENTE El Consell anuncia la licitación del proyecto de mejora en la Vía Verde Alcoy-Gandía El conseller Arcadi España destaca la importancia de infraestructuras como la del antiguo trazado del tren para la movilidad sostenible - Expertos debaten en la jornada Mou-te en verd organizada por la Cátedra Vectalia lunes, 18 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (18/11/2019)

AUDIO Hora 14 Alcoy (18/11/2019) El Consell anuncia el impulso a la Vía Verde Alcoy-Gandía en una jornada organizada por la Cátedra Vectalia sobre movilidad sostenible que ha acogido la ciudad y en concreto en el salón de actos de la Cámara de Comercio. La consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad prevé la licitación del proyecto de las obras de mejora de la Vía Verde entre Alcoy y Gandía a finales de enero. El conseller Arcadi España ha explicado que esta infraestructura es una apuesta por el turismo, por la movilidad sostenible, la salud, el deporte y la unión de las Comarcas Centrales. España ha anunciado el impulso de estas obras en la inauguración de la jornada Mou-te en verd, que acoge este lunes la Cámara de Comercio de Alcoy organizada por la Cátedra Vectalia de la Universidad de Alicante de la que es rector, Manuel Palomar, quien también ha destacado la importancia de esta apuesta por la movilidad sostenible que deben asumir ciudades, empresas y universidades. En la jornada han participado distintos expertos en movilidad sostenible y cambio climático cuya importancia destaca el consejero delegado de Vectalia, Antonio Arias, quien ha citado a eminencias como Xavier Querol, investigador del CSIC y del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua y Manel Ferri, técnico de Movilidad de la Diputación de Barcelona, venidos ambos de Barcelona, o Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante. La jornada ha finalizado con una mesa redonda moderada por el concejal de Movilidad, Jordi Martínez, que ha contado con la participación de Lalo Blanes, Xavi Pérez y Raúl Cantero, director de transporte urbano de Vectalia. El alcalde, Antonio Francés, también ha acudido a la inauguración y ha presentado al rector y al conseller.