NEGOCIACIÓN El Consell apoya en la comarca el primer polígono mancomunado de la Comunidad Las consellerias de Obras Públicas y Economía muestran su interés al proyecto que la Mancomunidad plantea desarrollar en Muro martes, 22 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El polígono comarcal mancomunado ha recibido el apoyo directo del Gobierno valenciano. El director general de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, Luis Ferrando, ha mostrado el interés de la Generalitat por estrenar en la comarca un modelo de polígono inédito en la Comunidad Valenciana. Tras el primer encuentro con la Mancomunidad de L’Alcoià y El Comtat, impulsora del proyecto, está prevista una nueva reunión a tres bandas: la Conselleria de Obras Públicas, la de Economía Sostenible y la Mancomunidad. El presidente de la entidad supramunicipal, Manuel Gomicia, ha destacado la “respuesta positiva” de la Generalitat, “muy favorable a iniciar el primer proyecto de polígono mancomunado en la Comunidad Valenciana”. En la reciente reunión con Ferrando, la Mancomunidad presentó las dos alternativas que baraja para impulsar el nuevo modelo de suelo industrial, en Muro y en Banyeres. Según Gomicia, la primera opción es la de Muro, que ofrece 415.000 metros cuadrados en El Pi 2, un área próxima a la pedanía de Benàmer. Gomicia ha apuntado que el carácter innovador del proyecto a escala autonómica ha despertado el interés de la Generalitat. Un interés que el presidente de la Mancomunidad confía en ver traducido en apoyo económico. “Es un modelo nuevo, de polígono comarcal de carácter público, que no existe en toda la Comunidad Valenciana”, ha precisado el también concejal de Territorio en Alcoy. La Mancomunidad mantiene la intención de orientar el nuevo suelo industrial a la actividad logística. “Cada ayuntamiento tiene su propia oferta de suelo industrial que todavía no está agotada. Por eso planteamos un modelo complementario, del que los municipios no disponen en la actualidad. Este proyecto no persigue repetir lo que ya tenemos”, ha manifestado Gomicia. La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio se ha comprometido a convocar una nueva reunión para avanzar en la definición del proyecto y la implicación directa del Gobierno valenciano. A la reunión asistirán, aparte de representantes de la Mancomunidad, dirigentes de la Conselleria de Economía Sostenible, que dirige el ex alcalde de Muro y ex presidente de la Mancomunidad, Rafael Climent.