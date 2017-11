The examples populate this alert with dummy content

INVERSIÓN El Consell aprueba 700.000 euros para acabar el grupo Sant Jordi La rehabilitación de las viviendas, paralizada desde 2012 por imagos, concluirá en 2018 sábado, 04 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (04/11/2017) La Generalitat Valenciana ha aprobado este viernes el convenio para finalizar las obras de rehabilitación grupo de viviendas Sant Jordi. El acuerdo entre Conselleria de Vivienda y el Ayuntamiento de Alcoy establece una subvención de 300.000 euros para este año y de 400.000 para el próximo. Los 700.000 euros permitirán acabar las obras de 20 viviendas del grupo, en concreto las ubicadas en el bloque de la esquina recayente a las calles Espronceda y Entenza. Estos pisos se quedaron por hacer después de que el contratista renunciase a la obra por los impagos de la Generalitat. “Con este convenio vamos a arreglar una más de las empastrades del anterior gobierno de la Generalitat”, ha dicho tras el pleno del Consell su portavoz, Mònica Oltra. El alcalde de Alcoy, Antonio Francés, recalca que “durante los últimos años del gobierno del Partido Popular hubo muchas promesas de que iban a finalizar las obras, pero no cumplieron su palabra”. El desbloqueo de la obra se ha complicado, según Francés, porque al incumplir los términos y plazos del Plan Estatal de Vivienda perdió los fondos del Ministerio de Fomento. Después de años de negociación, la Generalitat sale al rescate del proyecto, que no supondrá coste alguno para los vecinos “que durante cinco años han visto con incertidumbre como la rehabilitación estaba por concluir”, puntualiza el alcalde. Las obras de rehabilitación del grupo Sant Jordi comenzaron en 2011 pero un año después la empresa que las estaba ejecutando las paralizó al no haber cobrado en todo el año, lo que supuso que el proyecto no se materializara en su totalidad. Las obras, en conjunto, ascienden a 2,8 millones de euros, de los que 2,4 son asumidos por la Generalitat y 396.000 euros por el Ministerio de Fomento.