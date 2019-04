The examples populate this alert with dummy content

DECLARACIÓN El Consell aprueba este viernes el BIC de los Moros y Cristianos de Alcoy Las fiestas de Sant Jordi en su conjunto serán Bien de Interés Cultural Inmaterial jueves, 28 de marzo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 08.20 matinal (28/03/2019) El Consell culminará este viernes 29 la declaración de las fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy en su conjunto como Bien de Interés Cultural Inmaterial. El Gobierno valenciano prevé aprobar mañana la declaración que pone fin a la tramitación iniciada el 16 de octubre pasado, y que cuenta con los informes favorables del Consell Valencià de Cultura, la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos y la Universidad de Alicante. La justificación de este nombramiento como BIC destaca que "las fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy en honor a Sant Jordi mártir tienen una personalidad propia desde el siglo XVI y adquieren a mediados del siglo XVIII sus características que las definen con la lógica evolución a través del tiempo". Esta declaración establece medidas de protección, la realización de trabajos de identificación e investigación para velar por la pervivencia de esta manifestación cultural. El decreto se publicará en el BOE y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat.