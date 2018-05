The examples populate this alert with dummy content

El Consell autoriza a Ibi a contratar por 7,5 millones la mejora de dos colegios El Plan Edificant incluye las obras del Felicidad Bernabeu y el Pla y Beltrán, a las que el Ayuntamiento pedirá añadir las del Teixereta, valoradas en 1,3 millones sábado, 12 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Generalitat Valenciana ha autorizado al Ayuntamiento de Ibi a contratar, por 7,5 millones de euros, las obras de mejora de dos colegios: Felicidad Bernabeu y Plan y Beltrán. Son los dos primeros proyectos que recoge el Plan Edificant, por el que el Gobierno valenciano delega en los ayuntamientos la gestión y tramitación de las obras de renovación de centros educativos. El Ayuntamiento va a solicitar un tercer proyecto: el del colegio Teixereta, con un coste de 1,3 millones. El Gobierno de Ibi ha avanzado que va a iniciar los trámites de los dos primeros proyectos. En el caso del colegio Felicidad Bernabeu, las mejoras consistirán en la construcción de un pabellón cubierto, pistas deportivas, la instalación de un ascensor, la adecuación de la caldera de la calefacción, la ampliación de la zona infantil, la dotación de juegos y bancos para los patios, la renovación y pintado de los muros, el arreglo de la fachada, electricidad, calefacción y del acceso al edificio principal. La Generalitat aportará para ejecutar estos trabajos 4 millones de euros en tres anualidades, según el Ayuntamiento de Ibi. En el caso del colegio Pla y Beltrán, la aportación aprobada por el Gobierno valenciano es de 3,5 millones. El proyecto incluye también un pabellón cubierto, la instalación de un ascensor y el cambio de toda la carpintería exterior. A estos proyectos se añadirá la mejora del colegio Teixereta. El Gobierno prevé solicitar la inclusión de este proyecto al Plan Edificant en el próximo pleno. La inversión prevista es de 1,3 millones para renovar instalaciones y mejorar el espacio exterior del edificio. Según los cálculos del Ayuntamiento, Ibi recibirá cerca de 9 millones de euros para poner al día su mapa de infraestructuras educativas. “El Ayuntamiento ha sido muy proactivo en su labor por conseguir las ayudas y hemos sido de los primeros municipios de la comunidad valenciana en recibir esta resolución”, ha explicado el concejal de Urbanismo, Santiago Cózar. El grupo municipal del PSOE en Ibi Susana Hidalgo, ha destacado que, gracias a este plan, los colegios verán mejoradas sus instalaciones, tal y como venían reclamando desde hace casi 20 años. La portavoz socialista, Susana Hidalgo, ha reivindicado que “el cambio de gobierno en la Generalitat ha sido determinante para llevar a cabo estas obras”.