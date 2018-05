The examples populate this alert with dummy content

ACORD El Consell cedeix a Alcoi tres edificis per compensar la construcció dels jutjats El valor dels immobles supera els 3,5 milions invertits per l’Ajuntament en el Palau de Justícia miércoles, 02 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp L’Ajuntament d’Alcoi i la Conselleria de Justícia han arribat a un acord per a regularitzar la situació del nou Palau de Justícia, propietat del municipi després d’haver invertir 3,5 milions d’euros en la seua construcció. Ambdues parts han pactat una permuta per la qual la Generalitat assumeix l’edifici a canvi de cedir tres de les seues propietats a la ciutat. El fruit de més d’un any de gestions va arribar la setmana passada entre l'alcalde d'Alcoi, Antonio Francés, i la directora general de Justícia, Verònica López. A canvi de rebre la propietat dels actuals jutjats de la Placeta de la Mare de Déu, la Generalitat ofereix tres immobles: l’edifici número 10 del carrer Pintor Casanova, actual seu del departament de Medi Ambient i Educació, l’edifici del Centre Social de la Zona Nord i la seu de l’escoleta infantil de la Zona Nord. La valoració d'aquests tres edificis supera, segons l’Ajuntament, els tres milions i mig d'euros, per la qual cosa el municipi veurà recuperada la inversió. L'acord inicial permet que s'inicien els tràmits per a realitzar-se els informes pertinents i que puga formalitzar abans de final d'any la permuta. L'alcalde ha declarat que “una vegada més aquest Govern és el que ha trobat una solució als problemes econòmics i judicials en què ens va clavar la mala gestió del Partit Popular”. Com exemples cita el Bulevard, La Rosaleda o Serelles. “Amb aquest acord, els alcoians recuperem la inversió feta en els jutjats de la Mare de Déu, un cost que hauria d'haver assumit des d'un primer moment la Conselleria de Justícia”, ha manifestat. El regidor ha apuntat que “les noves instal·lacions han suposat que ja portem un any amb un servei de justícia adequat tant per a la nostra ciutat com per a la comarca amb unes instal·lacions dignes al mateix temps que s'ha revitalitzat una zona degradada al centre d'Alcoi, aportant serveis i seguretat a aquesta àrea del centre històric”. La construcció dels nous jutjats va començar a tramitar-se l’any 2004. L'Ajuntament va assumir una competència de l’administració autonòmica “sense cap conveni que garantira com anaven a recuperar els alcoians i alcoianes la inversió feta”, recorden fonts municipals. Les obres van suposar un cost de més de 3 milions d'euros. L’edifici va obrir les portes 11 anys després i amb el pas d'un total de 6 consellers de justícia. El canvi de Govern a la Generalitat, l’any 2015, fou decisiu per posar en marxa les instal·lacions, que substituiren les del Palau de Justícia de la plaça d’Al-Azraq, denunciat per les deficients condicions.