The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURAS El Consell comienza a saldar su deuda con los juzgados de Ibi La Generalitat ha realizado el primer pago del Palacio de Justicia por un importe de 1.064.370 euros, más de la mitad de la cantidad que la Conselleria de Justicia debe abonar al Consistorio lunes, 07 de agosto de 2017 más información El Consell habilita un millón para pagar los juzgados de Ibi La Generalitat comienza a saldar su deuda con Ibi. El Consell ha realizado el primer pago del Palacio de Justicia por un importe de 1.064.370 euros. Más de la mitad de la cantidad que la Conselleria de Justicia debe abonar al Consistorio por la construcción de las nuevas instalaciones en 2009 y que asciende a un total de 2.003.106 euros. Este es el importe fijado por la sentencia judicial que obliga a la Generalitat a cumplir el convenio firmado con el Ayuntamiento de Ibi en julio de 2006 para construir los nuevos juzgados. Cantidad que, según el alcalde, Rafael Serralta, estará liquidada para 2019: "El compromiso que tienen es que esté totalmente liquidado en 2019, lo que nosotros reclamamos ahora en saber cómo será ese tipo de liquidación, aunque lo importante es que han pagado la primera parte, después de ocho años." Durante una visita a la villa juguetera el pasado mes de junio, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ya anunció la habilitación por parte del Consell de un millón para comenzar a pagar los juzgados de Ibi hasta cubrir los más de dos millones de euros que Ibi invirtió en la construcción del Palacio de Justicia.