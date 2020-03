The examples populate this alert with dummy content

CORONAVIRUS El Consell complementará las ayudas estatales a autónomos y empresas Economía habilitará un teléfono de asistencia para resolver dudas a empleados, empleadores y por cuenta propia martes, 17 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (17/03/2020)

AUDIO Hora 14 Alcoy (17/03/2020) El Consell complementará las ayudas estatales a autónomos y empresas para hacer frente a los efectos económicos del coronavirus y habilitará un teléfono de asistencia para resolver dudas. El conseller de Economía Sostenible y Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael Climent, ha avanzado en Hoy por Hoy, que allí donde no lleguen las ayudas del nuevo decreto para ayudar a autónomos y empresas a hacer frente a esta crisis sanitaria, "la consellería de Economía complementará líneas de ayudas". La directora General del IVACE, Julia Company, ha explicado que empresa y autónomos "tendrán flexibilidad en los trámites". Anuncia la puesta en marcha de un teléfono 900 353135 para resolver dudas derivadas de la situación excepcional. Las oficinas LABORA y SEPE se han adaptado para realizar los servicios de manera telemática.