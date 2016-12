The examples populate this alert with dummy content

SECTORES ECONÓMICOS El Consell concede 395.914 euros al desarrollo de proyectos de industrialización Tres asociaciones empresariales de la comarca la AEFJ, ATEVAL y la Asociación Textil de L'Alcoià i El Comtat son las beneficiarias entre las 11 que presentaron solicitud viernes, 23 de diciembre de 2016 Tres asociaciones empresariales de la comarca reciben ayudas por valor de 395.914 euros para el desarrollo de proyectos de industrialización. La cuantía corresponde a la solicitud de ayudas formulada en materia de industrialización por las asociaciones a la convocatoria formulada en diciembre de 2013 y que ahora queda resuelta. La resolución, que publica este viernes 23 de diciembre la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, y que firma el director general de Industria y Energía, Diego Macià Antón, detalla las ayudas correspondientes para cada una de las 11 entidades solicitantes de los sectores textil, juguete, mármol y mueble. En la comarca, la ayuda de 200.000 euros, concedida a la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes tiene como finalidad la elaboración de un plan de actuación para la industrialización de las empresas del juguete. Otros 188.940 euros concedidos a Ateval tienen como destino el plan de actuación para el refuerzo del tejido asociativo del sector textil. La Associació Textil de L’Alcoià i El Comtat, invertirá la ayuda de 6.974 euros en la promoción y denominación del textil.