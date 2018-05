The examples populate this alert with dummy content

DESPOBLACIÓN El Consell crea un baremo para calibrar el riesgo de despoblación rural La consellera Elena Cebrián ha presidido la reunión constitutiva del Grupo de Trabajo de la Comisión Interdepartamental creada en el marco de la Agenda Valenciana Antidespoblament sábado, 19 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La consellera de Agricultura, Medio ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Elena Cebrián, ha destacado el esfuerzo del Consejo en la lucha contra la despoblación. "Trabajamos ya sobre un plan integral de actuaciones de la Generalitat y contaremos en breve con un catálogo de acciones que potenciará las sinergias entre distintas consejerías", ha asegurado. La consellera ha presidido la reunión constitutiva del Grupo de Trabajo de la Comisión Interdepartamental creada en el marco de la Agenda Valenciana Antidespoblament (ADELANTE), que tiene que validar los criterios para priorizar y canalizar las actuaciones en esta materia.



Elena Cebrián ha destacado el esfuerzo coordinado del Consejo en ese catálogo de acciones específicas por departamentos -programadas o en marcha- para actuar desde una perspectiva transversal e integral que engloba desde los servicios educativos, sanitarios y de transporte a las carencias de entidades financieras en numerosas poblaciones. "Es una cuestión de equilibrio territorial y de igualdad de acceso a ayudas, servicios y oportunidades económicas", ha explicado la consejera, "sin olvidar que tenemos que reforzar y poner en valor los grandes activos existentes en las zonas de interior en riesgo de despoblación".



En este primer encuentro se ha trabajado a delimitar la definición de las zonas con riesgo de despoblación, a partir de criterios demográficos generales para determinar municipios y zonas de mayor riesgo. La comisión cuenta ya con indicadores para el diagnóstico de un problema complejo que afecta especialmente un centenar de municipios de riesgo alto o muy alto de despoblación.



Se han tenido también cuento las aportaciones de Federación Valenciana de Municipios y Provincias para hacer un primer diagnóstico. Se clasificarán los municipios como de alto o muy alto riesgo de despoblación según cumplan al menos los requisitos establecidos para cinco de los siguientes indicadores sociodemográficos, como densidad de población inferior o igual a los 20 habitantes/km2, crecimiento demográfico. Tasa de crecimiento de la población en los últimos 20 años inferior o igual al 0%, tasa de crecimiento vegetativo en el periodo comprendido entre los últimos 20 años inferior o igual a -10%, índice de envejecimiento, porcentaje que representa la población mayor de 64 años sobre la población menor de 16 años (mayor o igual al 250%), indice de dependencia, cociente entre la suma de la población de menores de 16 años y mayores de 64 y la población de 16 a 64 años, multiplicado por 100: mayor o igual al 60%, tasa migratoria, porcentaje que representa el saldo migratorio en los últimos 10 años sobre la población total del último año inferior o igual al 0%.

Se tendrán en cuenta, aunque no cumplan los requisitos, los municipios que pertenezcan en áreas funcionales con una densidad demográfica igual o inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.

La agenda Adelante responde al compromiso del Consejo de emprender políticas específicas para hacer frente a la despoblación, por medio de los estímulos adecuados para aprovechar las oportunidades actuales como una estrategia imprescindible para revertir la grave pérdida de recursos que implica la despoblación del medio rural.