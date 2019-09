The examples populate this alert with dummy content

ALCOY El Consell declara la exposición de Isurus como colección museográfica permanente La Asociación Paleontológica Alcoyana expresa su satisfacción por el reconocimiento que les impulsa a preparar nuevas muestras en la sala del Explora viernes, 13 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La Conselleria de Cultura reconoce la exposición paleontológica y de las ciencias de Isurus, en el Explora de Alcoy, como colección museográfica permanente de la Comunitat Valenciana. El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana publica este viernes la resolución, firmada por el conseller Vicent Marzà, en la que acredita este reconocimiento de museo a la colección de piezas paleontológicas y geológicas, halladas en Alcoy y en la comarca, y que gestiona la Asociación Paleontológica Alcoyana Isurus. Su presidente Ángel Carbonell, ha expresado lo que supone esta declaración para la agrupación. "Al cabo de muchos años y de mucha pelea, lo hemos conseguido. Es un reconocimiento muy bien recibido". El estreno de esta distinción anima a Isurus a preparar nuevos proyectos para la sala que tienen en el edificio de la calle Els Tints, junto al cauce del río. "Nos impulsa a realizar nuevas exposiciones y cambiar material para que sea más atractivo", ha añadido. Este museo abrió sus puertas en 2014 y el patrimonio que muestra se puede visitar en horario de los martes y jueves de 16:30 a 18 horas, miércoles y viernes de 10 a 14 horas, sábados de 10:30 a 14 horas y domingos y festivos de 11 a 14 horas.