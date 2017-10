The examples populate this alert with dummy content

BIENESTAR SOCIAL El Consell deja sin ayudas la oficina de inmigrantes Pangea está atendida por Cruz Roja y este año ha ayudado a 802 personas, 50 más que en 2016-El ayuntamiento de Alcoy considera injusta la decisión viernes, 06 de octubre de 2017 Alcoy se ha quedado sin la subvención para la Oficina Pangea, la antigua Amics. Pese al compromiso adquirido por la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, el pasado mes de febrero, de mantener las ayudas que viene recibiendo desde hace casi 10 años, al final la petición de Alcoy ha sido desestimada. La consellería ya advirtió su intención de interrumpir esta subvención porque el censo de inmigrantes, según el padrón, no llegaba al 10% de la población. La alegación presentada por el Ayuntamiento tratando de desmontar esta decisión no ha fructificado, algo que lamenta la concejal de Bienestar Social, Aroa Mira. "Es una decisión muy injusta que no se ajusta a aquello que nos dijo la Conselleria. El servicio se ha prestado a lo largo del año, atendiendo hasta septiembre más de 800 personas, es un servicio que funciona muy bien, y es necesario para Alcoy y comarca, puesto que nos llegan muchos casos también de otros pueblos del alrededor». Según el departamento que dirige la oficina Pangea está atendida por Cruz Roja y este año ha ayudado a 802 personas, 50 más que en 2016.