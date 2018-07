The examples populate this alert with dummy content

ACUERDO El Consell desbloquea las obras de la depuradora El desbloqueo del expediente propicia la licitación del contrato para el tratamiento terciario por 2,6 millones de euros-Las obras estaban paralizadas desde 2011 viernes, 20 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (20/07/2018) El Pleno del Consell ha dado la autorización para que la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana (EPSAR) resuelva el contrato de las obras de la depuradora de Alcoi, que se encuentran paralizadas desde junio del año 2011. La resolución del contrato que se autoriza ahora por el Consell supone el desbloqueo del expediente, permitiendo la licitación de un nuevo contrato de obras de acabados del tratamiento terciario en la EDAR de Alcoi por importe de 2,62 millones de euros, que a su finalización supondrá la posibilidad de reutilización de las aguas para usos industriales, en una zona con alto déficit hídrico. La Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural ha destinado hasta la fecha más de 15 millones de euros para la realización de las obras de construcción del tratamiento terciario en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Alcoi (Alicante) para la reutilización de las aguas para uso industrial. La EPSAR tiene como objetivo gestionar la explotación de las instalaciones y ejecutar las obras de saneamiento y de depuración que la Administración de la Generalitat Valenciana determine o le sean encomendadas por otras entidades locales u organismos. Entre sus funciones se encuentra la de recaudar, gestionar y distribuir el canon de saneamiento establecido por ley.