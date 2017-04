The examples populate this alert with dummy content

OBRAS El Consell destina un millón y medio de euros a la reparación urgente de la Font de la Pedra El gobierno valenciano ratifica la declaración de emergencia de los trabajos en la estación depuradora de aguas residuales, que presenta destrozos a causa de los últimos temporales de lluvia sábado, 08 de abril de 2017 El Consell ha ratificado la declaración de emergencia de las obras para la limpieza, reparación y reposición del colector general de Cocentaina, de la red de colectores generales de la estación depuradora de aguas residuales de Font de la Pedra y de los caminos de acceso a la misma, por un presupuesto total de 1.532.568,31 euros.



Las lluvias torrenciales de diciembre de 2016 y enero de 2017 provocaron la crecida del río Serpis y el arrastramiento de una gran cantidad de vegetación y materiales sueltos, que produjeron roturas de pozos de registro y la obturación y aterramiento de varios tramos del colector de Cocentaina, así como vertido al cauce de aguas residuales sin depurar.



Además, también provocaron el descalce de parte de la cimentación del drenaje del río bajo la obra de cruce del barranco para el acceso este a la EDAR, dificultando el acceso de los camiones que realizan la evacuación de los lodos de la planta y otras tareas de mantenimiento y funcionamiento de las instalaciones. Ante esta situación, el 16 de febrero, la EPSAR declaró la emergencia de esas obras con el fin de paliar la situación generada, sobre todo por el grave peligro que suponía para el medio ambiente y la salud pública. La ejecución de las obras se adjudicó a la empresa Torrescámara y Cia. de Obras, por un importe de 1.406.728,31 euros, y el contrato de la correspondiente dirección facultativa, a la empresa Vielca Ingenieros, por un importe de 125.840 euros.