DISTINCIÓN El Consell emite dictamen favorable para que las fiestas de Alcoy se conviertan en BIC Las fiestas de Alcoy avanzan hacia su declaración como Bien de Interés Cultural Inmaterial gracias a los informes favorables aprobados este lunes por el Consell Valencià de Cultura martes, 29 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (29/01/2019) Las fiestas de Alcoy avanzan hacia su declaración como Bien de Interés Cultural Inmaterial. El pleno del Consell Valencià de Cultura ha aprobado un dictamen favorable sobre la declaración de BIC de los Moros y Cristianos de Alcoy. En el informe subraya el valor histórico de la Festa, unido a la "tradición legendaria", así como el enriquecimiento cultural agregado a las fiestas en forma de música, teatro o gastronomía. Así lo ha avanzado el concejal de Cultura, Raül Llopis, que explica que esta es la antesala para la concesión definitiva de la distinción a las fiestas de Alcoy. El Consell Valencià de Cultura añade un repaso de las fechas históricas en que se basa la celebración y las noticias sobre los primeros documentos históricos que la prueban, que se remontan al siglo XVI. El informe, asegura Llopis, continúa con la anotación de las principales características patrimoniales de la Festa, sus personajes, prácticas y funciones, finalizando con el dictamen favorable.