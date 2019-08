The examples populate this alert with dummy content

INICIATIVA El Consell facilitará el alquiler social de viviendas rurales para evitar el despoblamiento La conselleria d'Habitatge creará un inventario de casas vacías para favorecer que sean ocupadas por familias, en régimen de arrendamiento, a cambio de su rehabilitación miércoles, 28 de agosto de 2019

El Consell estudia activar acciones que permitan favorecer la cesión de viviendas vacías en alquiler social a cambio de su rehabilitación como incentivo para hacer frente al despoblamiento en las zonas rurales. Rubén Martínez Dalmau, vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, ha anunciado que en su departamento están trabajando en el diagnóstico sobre las carencias y las necesidades que hay en el mundo rural para subsanarlas y evitar que los vecinos se desplacen a vivir a grandes urbes. Y, entre las acciones que planifican, ha manifestado que en las próximas semanas van a crear un inventario, a través de los ayuntamientos de las áreas rurales, donde figuren los inmuebles deshabitados y así facilitar su ocupación con el incentivo de un alquiler social a cambio de la rehabilitación de esos espacios. Por otra parte, Martínez Dalmau, también ha anunciado que pondrán en marcha un portal web Plataforma en Xarxa con información y ofertas de viviendas disponibles para alquiler o compra con el objetivo, dice, de ayudar a revitalizar el sector de las transacciones inmobiliarias en las zonas rurales.