ENERGÍA El Consell garantiza los plazos de la subestación de Castalla El conseller Rafael Climent asegura a alcaldes y empresarios que la obra estará acabada el próximo verano lunes, 05 de febrero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La construcción de la subestación eléctrica de Castalla cumplirá los plazos previstos y estará finalizada el próximo verano. Es el mensaje tranquilizador que el conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, ha lanzado a empresarios y alcaldes de la Foia de Castalla, con los que se reunió el jueves en Valencia para analizar el estado del proyecto. La Asociación de Empresarios de Ibi (IBIAE) había mostrado su preocupación por la lentitud en el desarrollo de la obra, que comenzó el pasado mayo. El conseller insistió en que el proyecto cumplirá los plazos previstos y la primera subestación estará concluida en verano de este año. Inmediatamente después, manifestó Climent, comenzarán las gestiones para levantar la segunda subestación. Esta segunda instalación tendrá una capacidad para 250 kilovatios y estará ubicada en término municipal de Castalla. A la reunión acudieron los alcaldes de Castalla, Onil y Tibi, y el concejal de Urbanismo de Ibi, además del director de la patronal, Héctor Torrente, que se interesó por la repercusión económica del proyecto para los empresarios de la zona, especialmente aquellos que pretendan ampliar instalaciones o instalarse en la comarca y demanden nuevo servicio de energía. Climent se comprometió a recabar datos al respecto de la empresa Iberdrola, responsable de la subestación.