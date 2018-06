The examples populate this alert with dummy content

GENERALITAT El Consell ha aprobado el convenio para finalizar la rehabilitación del grupo de viviendas Sant Jordi El Gobierno valenciano aportará 400.000 euros para intervenir en los 20 pisos que quedaron por renovar en 2012, cuando las obras fueron paralizadas por impagos de la Generalitat viernes, 08 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (08/06/2018) El Consell ha aprobado el convenio de colaboración entre la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio y el Ayuntamiento de Alcoi para las llevar a cabo las actuaciones pendientes de finalizar en la renovación del grupo de viviendas Sant Jordi. El convenio establece una subvención, para el ejercicio 2018, de 400.000 euros que la Conselleria destinará a las actuaciones pendientes, en concreto, a la rehabilitación de los 20 pisos que quedaron por renovar en 2012, cuando las obras fueron paralizadas por impagos de la Generalitat. "Se trata de un acuerdo bilateral entre Generalitat y Ministerio al amparo del Plan Estatal de Vivienda 2005-2008, que no se finalizó, y que retomamos el año pasado con tal de finalizar las obras", ha recordado la vicepresidenta de la Generalitat, Mònica Oltra. Con esta última aportación de 400.000 euros, el coste total de la rehabilitación del grupo alcanzará los 2,8 millones de euros.