The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURAS El Consell habilita un millón para pagar los juzgados de Ibi Hacienda reajusta el presupuesto para comenzar a liquidar la deuda con el Ayuntamiento y cumplir una sentencia del tribunal Supremo martes, 13 de junio de 2017 La Generalitat prepara más de un millón de euros para comenzar a pagar el Palacio de Justicia de Ibi. La Conselleria de Hacienda ha reajustado su presupuesto para habilitar 1.064.370 euros con los que cubrir el importe fijado por la sentencia judicial que obliga a la Generalitat a cumplir el convenio firmado con el Ayuntamiento de Ibi en julio de 2006 para construir los nuevos juzgados. Fuentes del Ayuntamiento de Ibi explican que esta reserva servirá para hacer frente a los pagos pendientes hasta 2017. Es decir, para ponerse al día. Una vez ingresada esta primera cantidad, la Generalitat deberá abonar un pago mensual para saldar la deuda, que en conjunto supera los dos millones de euros. Esa fue la cantidad que invirtió la localidad en la construcción de los nuevos juzgados. Según la sentencia del Tribunal Supremo que condenó el año pasado a la Generalitat a pagar los juzgados, el sistema de acordado es un arrendamiento con opción de compra, a razón de 15.646 euros mensuales durante ocho años. Es decir, 187.840 euros anuales. Los técnicos municipales van a revisar los números de la conselleria para certificar que se ajustan a las cantidades fijadas en la sentencia.