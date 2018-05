The examples populate this alert with dummy content

ECONOMÍA El Consell implica a los empresarios en la gestión de los polígonos La nueva Ley de Áreas Industriales clasifica las zonas fabriles según servicios y ofrece ventajas a los municipios industriales estratégicos jueves, 24 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Las Cortes Valencianas han aprobado uno de los grandes proyectos del conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent: la Ley de Gestión, Promoción y Modernización de Áreas Industriales. La principal novedad es que promueve la participación de los empresarios en la gestión de las zonas fabriles y tecnológicas. La norma, pionera en España, crea la agrupación de empresarios, que colaborarán con los ayuntamientos en la conservación y mejora de los polígonos. La constitución de estas agrupaciones deberá contar con, al menos, el 51% de los empresarios y propietarios de suelo de las zonas industriales. “Estamos convencidos de que la cooperación entre empresarios y ayuntamientos dará un impulso a las áreas industriales”, ha manifestado el conseller. El objetivo es conseguir unos polígonos más modernos que sirvan para atraer a nuevas empresas. Climent ha avanzado la intención de la Generalitat de ofrecer ayudas a estas agrupaciones para que pongan en marcha proyectos de modernización. “Hasta ahora no había una regulación específica para los polígonos y la consecuencia era que esas áreas no tenían calidad y, por lo tanto, afectaban negativamente a la competitividad del tejido empresarial”, ha apuntado el conseller. Aparte de la creación de las entidades de gestión, la nueva ley clasifica los polígonos por categorías, de acuerdo a los servicios que ofrecen. Podrán ser áreas básicas, consolidadas o avanzadas. Otra de las novedades es la creación de la figura de municipio industrial estratégico. “Tenemos que poner en valor la voluntad de los municipios que quieren ser industriales”, ha puntualizado Climent. La Generalitat, según avanza el conseller, ofrecerá ayudas económicas específicas a las ciudades que obtengan aquesta categoría.