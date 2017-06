The examples populate this alert with dummy content

LEGISLACIÓN El Consell implica a empresarios y ayuntamientos en la gestión de polígonos La Generalitat presenta la nueva ley de áreas industriales que busca la excelencia en el suelo para su promoción en el exterior martes, 27 de junio de 2017 El Gobierno valenciano ha presentado la Ley de Gestión, Modernización y Promoción de las Áreas Industriales de la Comunidad Valenciana, que aprobará en el pleno del viernes para su tramitación en las Cortes Valencianas. Las claves de esta legislación sin precedentes en España son mejorar la calidad de los polígonos industriales y regular su gestión con la colaboración de ayuntamientos y empresarios. El texto, negociado con la Federación de Polígonos Empresariales de la Comunidad Valenciana pretende incentivar la mejora de los polígonos para mejorar el tratamiento del suelo industrial y crear un catálogo de terrenos que ofrecer en el exterior. Según el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, la futura ley impulsará un “espacio de confianza y credibilidad para los inversores”. La ley contempla la creación de las entidades empresariales de promoción y modernización de las áreas empresariales, una figura que facilitará la cooperación de ayuntamientos y empresarios para conservar y mantener los polígonos. Para el Gobierno es básico aportar autonomía y seguridad para la gestión de los espacios industriales en colaboración con las administraciones locales y las empresas. El conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, recalca que la legislación va a contribuir a “regenerar y modernizar las áreas industriales, promocionarlas en el exterior e incrementar los servicios adicionales”. Los polígonos quedarán clasificados en función de sus dotaciones y servicios: área industrial básica, consolidada o avanzada. El Gobierno valenciano no duda de que la mejora de la calidad de los polígonos se traduce en un aumento del nivel de productividad. Con la regulación, explica Puig, el Consell pretende difundir “un concepto de parques industriales modernos, innovadores y capaces de asociarse a la industria 4.0 y a la sociedad del conocimiento”