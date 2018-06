The examples populate this alert with dummy content

VIVIENDA El Consell incluye a Alcoy en un plan piloto de cooperativas para construir casas El proyecto implica a colectivos desfavorecidos a los que ceder suelo para edificar viviendas protegidas lunes, 25 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Generalitat Valenciana ha incluido a Alcoy en un plan piloto para que cooperativas sociales construyan viviendas protegidas. La ciudad es una de las siete de toda la Comunidad en la que la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha, el antiguo IVVSA) dispone de parcelas susceptibles de ser cedidas a cooperativas sin ánimo de lucro. Los municipios elegidos son, aparte de Alcoy, Gandia, Alzira, Torrent, Alicante, Sant Joan y Torrevieja. Las parcelas estudiadas en estas localidades “encajarían en este proyecto”, según la Generalitat, y permitirían construir hasta 180 viviendas protegidas. “El cooperativismo está viviendo un nuevo impulso bajo la etiqueta del cohousing y en países como Francia y Austria permite dar respuesta a la necesidad de vivienda”, ha precisado el secretario autonómico de Vivienda, Josep Vicent Boira. La intención de la Generalitat es ceder parcelas de su propiedad a cooperativas sin ánimo de lucro, que serán titulares del suelo por un plazo máximo de 75 años. También cederá el uso de las viviendas construidas para su uso de domicilio habitual y permanente. Superado ese periodo, tanto el suelo como la edificación pasarán a ser patrimonio de la Generalitat. El plan tiene un marcado carácter social. La mitad de los cooperativistas deben ser víctimas de violencia machista, mayores de 60 años o menores de 35. Para acceder a la vivienda los beneficiarios no podrán tener una renta superior a 28.000 euros y la cuota mensual a abonar a la cooperativa no podrá superar el 30% de sus ingresos.