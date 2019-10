The examples populate this alert with dummy content

DANA El Consell incorpora de 9 municipios de El Comtat a las ayudas por el temporal La modificación del decreto, aprobada por el pleno del Consell, incorpora Alcocer de Planes, Alfafara, Agres, Almudaina, Beniarrés, Benillup, Gaianes, Lorcha y Planes viernes, 04 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (04/10/2019) El pleno del Consell ha aprobado este viernes la modificación del decreto 197/2019 de ayudas a los municipios afectados por el temporal del pasado mes de septiembre, de modo que 9 localidades de El Comtat más podrán optar a las ayudas para cubrir los gastos extraordinarios derivados del episodio de lluvias intensas.



La modificación incorpora los municipios siguientes en la provincia de Alicante: Alcocer de Planes, Alfafara, Agres, Almudaina, Beniarrés, Benillup, Gaianes, Lorcha y Planes.



El criterio seguido para determinar los municipios afectados por la gota fría ha sido las peticiones realizadas por los ayuntamientos y las registradas por el 112 para realizar acciones urgentes que sobrepasaban la capacidad de los mismos para atenderlas.



Con la aprobación del decreto 197/2019 se destinan 10 millones de euros para aquellos ayuntamientos que fueron afectados por el temporal de los pasados 11, 12, 13 y 14 de septiembre.



Estas ayudas se conceden con carácter de urgencia para que las corporaciones locales puedan cubrir los gastos extraordinarios derivados de las labores de ayuda y reconstrucción llevadas a cabo durante el episodio de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA).