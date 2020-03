The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURA El Consell invierte 158.500 euros en reparar la depuradora de la Font de la Pedra Durante el temporal Gloria sufrió daños en su colector general y en el camino de acceso a la instalación - El plazo para realizar la obra es de un mes sábado, 21 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp El Consell anuncia una inversión de 158.581 euros en las obras para reparar los daños sufridos en la depuradora de la Font de la Pedra, ubicada en Muro, durante el temporal Gloria. La actuación correrá a cargo de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales, EPSAR, en una decisión tomada por el Consell en su reunión del pasado viernes. La presidenta de la Mancomunitat Font de la Pedra, la alcaldesa de Cocentaina, Mireia Estepa, ha mostrado su satisfacción por este anuncio y espera que las obras se inicien cuanto antes. El temporal afectó al colector general y al camino de acceso a la instalación. El plazo de ejecución es de un mes. También se actuará en la depuradora Alzira-Carcaixent.