MEDIO AMBIENTE El Consell levanta la prohibición de quemas agrícolas Las últimas lluvias alivian la sequedad del campo, lo que permite quemar en terrenos forestales los días de alerta mínima miércoles, 31 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (31/01/2018) La Generalitat ha levantado la prohibición de quemas agrícolas. La Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente ha retirado las restricciones impuestas a principio de enero ante el riesgo de incendios provocado por la extrema sequedad de los montes. Desde ahora se podrán realizar quemas a menos de 500 metros de terrenos forestales siempre que la alerta de incendio sea de 1. No se podrán realizar quemas a partir de la una y media de la tarde. Esta actividad queda prohibida durante la Semana Santa.