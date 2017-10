The examples populate this alert with dummy content

NORMATIVA El Consell limita al ámbito local las competencias de la Cámara de Alcoy El nuevo reglamento aborta las aspiraciones para prestar servicio a la comarca y fija elecciones antes de octubre de 2018 lunes, 02 de octubre de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 08.50 matinal (02/10/2017) La Generalitat Valenciana mantiene el carácter exclusivamente local de la Cámara de Comercio de Alcoy. El nuevo reglamento de las cámaras aprobado por el Gobierno valenciano, aprobado el viernes, aborta las aspiraciones de la Cámara de ampliar sus competencias a la comarca, e incluso a la zona de la Vall d’Albaida, con un tejido empresarial muy similar al de Alcoy. El reglamento deja claro que tanto la Cámara de Alcoy como la de Orihuela tienen competencias en su término municipal. El resto de Cámaras son provinciales. La nueva norma regula la posible integración de las cámaras locales en las provinciales y faculta a la Conselleria de Economía a disolver aquellas cámaras que sean inviables económicamente. La aprobación del nuevo reglamento abre la renovación de los órganos de gobierno de las instituciones camerales. Debe haber elecciones antes del 30 de septiembre del año que viene.