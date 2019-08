The examples populate this alert with dummy content

ALCOY El Consell mejora las viviendas de Barbacana y plaza Les Xiques con 447.200 euros Los trabajos se centran en la adecuación de las zonas comunes y facilitar la accesibilidad - El proyecto, incluido en el plan ARRU, está previsto que termine a finales de año lunes, 19 de agosto de 2019

El Consell ejecuta las obras de mejora en el grupo de vivienda pública de Barbacana y la plaza de les Xiques, en Alcoy, con una inversión de 447.200 euros.

La actuación, que se enmarca en el plan de Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) desarrollado a través de l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl, consiste en la adecuación de zaguanes y elementos comunes, impermeabilización de las medianeras, reparación de cubiertas y red de saneamiento, ejecución de rampas de acceso y barandillas y mejora del alumbrado, según informan desde la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda.

También se están llevando a cabo trabajos para la adecuación a la normativa de las instalaciones de electricidad, agua y telecomunicaciones en estos edificios situados en el centro de Alcoy.

El plan ARRU persigue varios objetivos, entre ellos, mejorar las condiciones de conservación y mantenimiento de edificios de titularidad pública. Pero, también, tiene un componente social. Y es que cuando la Generalitat contrata a empresas para la realización de las reformas, hay una cláusula que obliga a las adjudicatarias a la contratación de, al menos, un 50% de las personas necesarias para la ejecución de las obras que sean de la localidad donde se realizan y en situación de desempleo de larga duración. Labora, para estas obras en Alcoy, está seleccionando al personal y, según indican desde Vivienda, se está produciendo una contratación media de cuatro operarios al mes durante el periodo de ejecución.

El departamento autonómico dirigido por Rubén Martínez Dalmau prevé que las obras de mejora en estos pisos de Alcoy terminen a finales de año.