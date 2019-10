The examples populate this alert with dummy content

RECONOCIMIENTO El Consell nombra Embajador de la Comunidad Valenciana a Camilo Sesto Es una de las altas distinciones que se entregarán el 9 d'Octubre en el Palau de la Generalitat - También ha sido reconocida Sol Picó al Mérito Cultural lunes, 07 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Consell reconoce a Camilo Sesto y a Sol Picó en las Altas Distinciones que concede con motivo del 9 d’octubre. La vicepresidenta y portavoz, Mónica Oltra, ha anunciado entre los premiados de este año el nombramiento como Embajador de la Comunidad Valenciana, a título póstumo, al cantante alcoyano, por su amplísima labor en el ámbito internacional. Entre los distinguidos este año figura también la bailarina Sol Picó al Mérito Cultural. Las Altas Distinciones de la Generalitat Valenciana, que se han dado a conocer este lunes, se entregarán el 9 de octubre en el acto institucional que acoge el Palau de la Generalitat. Además van a recibir la Distinción de la Generalitat las organizaciones y entidades que se han volcado para ayudar a todos los damnificados por la última gota fría, entre los que figuran voluntarios y agentes de agrupaciones de la comarca.