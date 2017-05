The examples populate this alert with dummy content

PREVENCIÓN DE INCENDIOS El Consell prolonga un mes y medio la prohibición de quemas Medio Ambiente restringe los fuegos en un radio inferior a 500 metros de terrenos forestales del 1 de junio al 16 de octubre martes, 16 de mayo de 2017 Medio Ambiente ha ampliado un mes y medio el periodo de prohibición de quemas para evitar incendios forestales. La conselleria ha decidido prolongar las restricciones para encender fuegos en un radio inferior a 500 metros de terrenos forestales o colindantes. La prohibición inicial iba del 1 de julio al 30 de septiembre. A través de la resolución de la Dirección General de Prevención de Incendios Forestales la restricción se amplía a todo el mes de junio y a la primera quincena de octubre. No se podrá quemar entre el 1 de junio y el 16 de octubre. La medida responde a las "especiales condiciones de peligro de incendios que durante los últimos años se han registrado durante el mes de junio".