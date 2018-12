The examples populate this alert with dummy content

PLANTILLA El Consell refuerza la plantilla del Preventorio La vicepresidenta Mónica Oltra ha anunciado la incorporación de once nuevos profesionales martes, 18 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La vicepresidenta y consellera de Políticas Indusivas e Igualdad, Mónica Oltra, ha anunciado la incorporación de diez profesionales a la plantilla de la residencia de mayores del Preventorio. Oltra ha enumerado un total de once nuevos profesionales, cuatro de ellos ya incorporados, dos celadores, una psicóloga y una auxiliar de enfermería, dos celadores más están ya seleccionados y cerca de entrar a trabajar, restando por incorporarse cuatro auxiliares cuidadores más y un fisioterapeuta. La plantilla del Preventorio lleva mucho tiempo de reivindicaciones. Mónica Oltra ha hecho este anuncio tras la clausura de las jornadas de energía y movilidad eléctrica que han tenido lugar en el hotel Sercotel organizadas por Alicante Plaza y en las que junto a Oltra han estado entre otros el conseller de Economía Sostenible, Rafa Climent, o la directora general de IVACE, Julia Company, o los alcaldes de Ibi, Rafa Serralta o Muro, Jacqueline Cerdá.