The examples populate this alert with dummy content

PRESUPUESTO 2018 El Consell tumba todas las enmiendas del PP de inversiones para Alcoy El diputado autonómico Fernando Pastor ve falta de interés en la negativa a presupuestar ayudas para el tren, el Centro de Turismo de Interior o el instituto de la cosmética lunes, 15 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (15/01/2018) El Partido Popular critica que "los grupos parlamentarios que sustentan al Consell de de Ximo Puig y Mónica Oltra (PSPV-PSOE, Compromís y Podemos)" han desestimado en el Pleno de Les Corts Valencianes todas las enmiendas presentadas a los Presupuestos de 2018 por parte del Grupo Parlamentario Popular referidas a diferentes proyectos de la ciudad de Alcoy. El diputado autonómico del PP, Fernando Pastor, lo ha dado a conocer a la vista del tras el resultado obtenido en las diferentes votaciones que han tenido lugar durante los días en que las cuentas de la Generalitat Valenciana han sido sometidas a debate y votación plenaria. Para Pastor, “la negativa del Consell para presupuestar en las cuentas diferentes proyectos o infraestructuras pendientes en la ciudad, tales como las mejoras de la línea férrea Alcoy-Xàtiva, demuestran la falta de interés del gobierno valenciano y la nula predisposición del mismo a la hora de corregir la discriminación que sufre Alcoy en cuanto a la inversión pública respecto a la media de la Comunitat Valenciana”. El diputado alcoyano ha afirmado que “ya dijimos que nuestras enmiendas eran asumibles porque corregían la marginación presupuestaria con Alcoy y, al mismo tiempo, se centraban en proyectos y actuaciones que contaban con el consenso político de la propia izquierda alcoyana pero que incomprensiblemente el Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra dejan de lado una vez más”. Añade que "son varios los proyectos y las iniciativas a las que afectaban las enmiendas planteadas por el Grupo Parlamentario Popular. De un total de diez enmiendas presentadas, cabe destacar la construcción de un CdT Interior (Centro de Turismo Interior), la creación de una partida de 100.000 euros para dimensionar la manzana de Rodes como parque tecnológico, otros 100.000 euros para la Asociación Alicante Turismo Interior o la generación de una línea para el desarrollo del Instituto Tecnológico de la Cosmética”. Para Pastor, “es una pena que los partidos del Consell no hayan atendido ninguna de nuestras peticiones porque eran todas interesantes para Alcoy y fáciles de asumir; todas eran propuestas generadoras de empleo, riqueza y bienestar”. El parlamentario añade que “la desestimación de alguna de estas enmiendas es tan significativa que requiere una explicación urgente por parte del gobierno valenciano” en alusión a la negativa del Consell para invertir en las mejoras de la línea Alcoy-Xàtiva. En este sentido, Pastor ha querido remarcar que “llama mucho la atención que mientras el Ministerio de Fomento ha invertido en esta infraestructura ferroviaria más de seis millones de euros en 2017 y ha comprometido otros 22 para los próximos años, Ximo Puig y Mónica Oltra den la espalda al tren y no inviertan ni un solo euro, justo lo contrario de lo que ambos reivindicaban cuando estaban en la oposición”. Otra de las cuestiones que ha querido resaltar el diputado popular es la situación tan insólita que produce la actitud de los grupos parlamentarios del PSPV, Compromís y Podemos por el hecho de revocar enmiendas que vienen, algunas de las mismas, avaladas por sus propios partidos a nivel local. Es el caso de la construcción de un CdT de Interior en Alcoy o las mejoras de la línea férrea Alcoy-Xàtiva. “Es oportuno recordar que ambas iniciativas han sido objeto de debate municipal durante la actual legislatura por arte del Pleno del Ayuntamiento. La necesidad de inversión por parte de la Generalitat en el tren Alcoy-Xàtiva fue aprobada por la unanimidad del consistorio alcoyano, mientras que la propuesta de construir en Alcoy CdT Interior fue estimada favorablemente por parte del gobierno local del PSPV a un ruego presentado por el grupo popular”. Por ello, Pastor ha afirmado que “se hace necesario que desde el Ayuntamiento le recuerden a la administración valenciana que no están de acuerdo con el olvido y la marginación a la que Ximo Puig y Mónica Oltra someten a la ciudad en las cuentas para 2018”.