ALCOY El Consell ultima el convenio para poner en marcha el CDT en Rodes Francesc Colomer se reúne con la junta directiva de Alicante Turismo Interior para perfilar nuevas estrategias de promoción de los atractivos del interior de la provincia jueves, 17 de octubre de 2019

AUDIO Informativo comarcal (17/10/2019) Empresarios del interior de la provincia y la Generalitat comienzan a trazar una estrategia de promoción del turismo de interior que se vertebrará a través del futuro CDT de Rodes. El secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, se reunió ayer con la junta directiva de Turismo Alicante Interior donde, entre otras cuestiones, les trasladó que en pocos días el Consell aprobará el convenio para la puesta en marcha de este centro. "Un CDT que tiene que ver con formación, con el capital humano, con los valores, con el producto y tiene que ver con construir desde la base del sector que ponga luces largas para tener estrategia. Tenemos que saber hacia donde vamos y construir juntos, administración y el sector", indicó Colomer. Actualmente, el sector dispone en la Tourist Info de una aula de CDT de formación. Una oferta en la que, Indira Amaya, presidenta de Turismo Alicante Interior anima a los profesionales del sector a participar. "Si queremos tener profesionalidad, dar calidad y hospitalidad en nuestros negocios tenemos también que implicarnos en formar a nuestros empleados o solicitar a las personas que contratamos tener una formación", dice. Turismo Alicante Interior participará por primera vez en la Muestra de Turismo de la Comunidad Valenciana que tendrá lugar este fin de semana en Valencia.