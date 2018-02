The examples populate this alert with dummy content

MEDIO AMBIENTE El Consell ultima la puesta en marcha de las brigadas contra emergencias forestales Los operarios, en proceso de formación, se encargarán de mejorar las condiciones de respuesta ante incendios en pequeños municipios jueves, 01 de febrero de 2018 La Generalitat Valenciana está ultimando la puesta en marcha de las brigadas de prevención de emergencias forestales que trabajarán en los pequeños municipios del a comarca con riesgo de despoblación. Es una de las medidas de la Agenda Valenciana Antidespoblament, creada por el Gobierno valenciano para frenar la crisis demográficas en entornos rurales de interior. El director de la Agencia de Seguridad y Emergencias, José María Ángel, ha explicado este jueves en Alcoy que los ayuntamientos implicados ya han contratado al personal que trabajará en las brigadas. Los operarios, ha explicado, ha comenzado a recibir la formación necesaria, así como el material que utilizarán durante los entre 6 y 8 meses que prestarán servicio. El plan, aparte de mejorar las condiciones para hacer frente a emergencias, busca emplear a vecinos de pequeños pueblos. La iniciativa, que cuenta con 12 millones de euros para 214 municipios valencianos, implica a Emergencias, el Servicio Valenciano de Empleo y Medio Ambiente. Los trabajadores se encargarán de desbrozar caminos, realizar cortafuegos y limpiar la vegetación en espacios cercanos a los núcleos urbanos.