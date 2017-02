The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURAS El Consell y los alcaldes culpan a Fomento del estado del tren La consellera de Obras Públicas exige junto a los ayuntamientos de Alcoy, Ontinyent y Xàtiva la modernización de la línea sábado, 18 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (18/02/2017) La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha mostrado el total apoyo de la Generalitat para exigir al Gobierno central la adecuación y modernización de la línea de ferrocarril Alcoy-Xàtiva, que es “competencia exclusiva del Estado”. Así se ha manifestado durante la reunión que ha mantenido este viernes con los alcaldes de Ontinyent, Jorge Rodríguez, Xàtiva, Roger Cerdà, y Alcoy, Antonio Francés. En el encuentro, la consellera ha recordado que esta línea es competencia exclusiva del Estado y ha compartido con los representantes municipales su “inquietud y la preocupación” sobre el estado del servicio. A su juicio, es “necesario que el Gobierno central se comprometa en la mejora de esta infraestructura y presupueste las inversiones adecuadas”. Tanto María José Salvador como los alcaldes han coincidido en que el abandono y el gran deterioro que sufre la línea no se corresponde en absoluto con la importancia que tiene para la vertebración del territorio y la conectividad de las comarcas de L'Alcoià, El Comtat, La Vall d'Albaida y La Costera. Por ese motivo ha recordado que la Generalitat ya ha reclamado al Ministerio de Fomento la revisión del protocolo firmado en 2009 y que ha sido reiteradamente incumplido por el Gobierno de España. “Es necesario redefinir la hoja de ruta de esta infraestructura que es de exclusiva competencia del Estado y adecuarla al escenario actual”, ha indicado.