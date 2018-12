El conseller d'Economia, Rafael Climent, visita l'empresa Adsalsa

El conseller d'Economia Sostenible, Rafa Climent, ha visitat a Alcoi l'empresa de màrqueting digital Adsalsa, una de les marques líders a Europa pel que fa a tècniques de màrqueting online i offline, que compta amb una base de dades d'uns 30 milions d'usuaris i presta serveis en 40 països.



El conseller ha manifestat que aquest empresa és "un exemple del creixement del sector emergent de les TIC, que forma part d'aquesta nova economia basada en el coneixement". Rafa Climent ha explicat que "les empreses del sector TIC són habilitadores digitals per donar suport al desenvolupament de la indústria 4.0", i ha recordat que des de la Conselleria estem s'està impulsant l'Agenda Indústria 4.0 consistent en el suport a la digitalització del sector industrial i al desenvolupament i consolidació de l'oferta de solucions digitals i d'electrònica avançada. A més de la digitalització aplicada a la indústria, el conseller, ha destacat que el màrqueting digital, el tractament del big data i la segmentació dels clients, també són eines molt importants en l'àmbit del comerç. Per això, ha recordat que la Conselleria d'Economia ha posat en marxa un Pla d'Impuls a la Digitalització del Comerç i l'Artesania perquè "el comerç electrònic està creixent de forma continuada i imparable i el xicotet comerç no pot deixar passar les oportunitats que els ofereix el món digital".

Labora

El conseller ha ofert a l'empresa l'assessorament de Labora per buscar perfils professionals adequats, ja que tenen molts llocs de treball disponibles. Climent ha declarat que "és imprescindible potenciar la capacitat tecnològica i industrial de la nostra economia i impulsar la utilització de les noves tecnologies digitals en tots els sectors econòmics, no només l'industrial, sinó també en serveis com el turisme i el comerç".