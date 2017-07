El conseller Rafael Climent presenta a Benilloba un curs per trobar feina per Internet

El Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha tancat a Benilloba un curs organitzat pel Consistori i el SERVEF amb la intenció de reflexionar al voltant de la manera de buscar i trobar faena per mitjà d'Internet. Climent, acompanyat per l'alcaldessa de la localitat, Ana Delia Gisbert, ha explicat les ferramentes de les quals disposa el Servef per orientar, formar i posar en contacte desocupats i empreses, i com ha canviat aquesta relació. També s'ha compromés a estudiar, a petició de l'alcaldessa, la posada en marxa d'una unitat mòbil del Servef que arribe a totes les poblacions de la Comunitat -per xicotetes que siguen- per atendre la ciutadania.

El conseller ha posat a l'abast dels assistents el portal d'Internet, Infojobs, així com les xarxes socials i la web del Servef, que informen quasi a temps real d'ofertes i cursos formatius. A banda dels temes relacionats amb el Servef, Climent ha atés els veïns de Benilloba que li han plantejat dubtes i propostes relacionades amb el cooperativisme, les empreses eco-agroalimentàries i l'empreneduria en l'àmbit rural.