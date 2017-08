The examples populate this alert with dummy content

BALANCE El consorcio de bomberos creará 40 plazas y una bolsa para renovar la plantilla El Diputado de Emergencias, Jaume Lloret, en el balance de área destaca el incremento del presupuesto a los 46,6 millones de euros-El parque de La Montaña no entra en los planes de mejora de infraestructuras sábado, 05 de agosto de 2017 El Consorcio Provincial de Bomberos anuncia la convocatoria de cuarenta nuevas plazas para rejuvenecer la plantilla y la creación de una bolsa de trabajo para cubrir las vacantes. El diputado de Emergencias, Jaume Lloret, en el balance de área, destaca el incremento del presupuesto del consorcio, en 3,2 millones de euros en los dos últimos años, hasta alcanzar los 46,6 millones de euros. Ha explicado que los servicios del consorcio de adaptan también a las necesidades sociales con una rebaja y eliminación de tasas. "Hoy, ocho de cada diez intervenciones se realizan sin coste alguno para el ciudadano. Además, las personas sin empleo y las familias que tienen una renta inferior a los 22.000 euros están exentas de estos pagos, que sólo se tramitan en casos de imprudencia o negligencia". Jaume Lloret ha hecho referencia a los proyectos de futuro del Consorcio Provincial que pasan por la inminente puesta en marcha de un Plan de Emergencias, Infraestructuras y Seguridad dotado con cinco millones de euros que permita dar respuesta a todas las situaciones potencialmente peligrosas que se puedan dar en los municipios alicantinos. El diputado ha explicado que entre las medidas que se van a tomar se encuentran la construcción de dos nuevos Parques de Bomberos de segunda generación en Villena y Orihuela, así como la ampliación y mejora de los de Sant Vicent del Raspeig y Benidorm. Además, está previsto construir diez nuevas helisuperficies en distintos puntos de la provincia con el fin de optimizar los tiempos de llegada a los lugares de intervención y las evacuaciones de emergencia. El aumento del personal en las zonas operativas y parques, de acuerdo con las demandas de los sindicatos, y la reducción paulatina de las tasas de los servicios también marcarán la línea de actuación del Consorcio durante los próximos años. “Todo para garantizar la seguridad de las personas y de los municipios”, ha puntualizado el responsable del Área. Para ello, la Diputación de Alicante realizará un estudio pormenorizado de las necesidades dotacionales, técnicas y humanas de cada zona y, en base a ellas, establecerá un protocolo de actuación en el que se contempla también la construcción de infraestructuras.