PROYECTO El Consorcio Comarcas Centrales asume la vía verde Alcoy-Gandía El primer paso será la creación de una marca de la ruta y señalización-Han comenzado las conversaciones con el Ministerio de Fomento para la cesión de los tramos que aún son titularidad de ADIF viernes, 04 de agosto de 2017 Representantes de los ayuntamientos de Alcoy, Banyeres, Muro, Gaianes, Lorcha, Gandia, Cocentaina y la Mancomunidad de l'Alcoià-El Comtat se reunieron en el Ágora para seguir adelante con el proyecto de la Vía Verde Alcoy-Gandia. Decidieron por unanimidad que el proyecto se impulse desde el Consorcio de las Comarcas Centrales. El alcalde de Alcoy y presidente del Consorcio de las Comarcas Centrales, Toni Francés, explicó que "nunca se ha llegado a constituir formalmente el Consorcio de la Vía Verde Alcoy-Gandia y que los cambios experimentados legalmente dificultan la constitución de nuevos consorcios", por ello, "la opción viable para las circunstancias legales actuales es que asuma el proyecto el Consorcio de las Comarcas Centrales, que legalmente constituido, engloba todos los municipios implicados de una manera u otra en el recorrido de la Vía Verde", a excepción de Beniarrés. Toni Francés indica que "este proyecto tendrá un impacto económico positivo en nuestros pueblos. Tenemos muchas posibilidades desde diferentes puntos de vista tanto turístico, como medioambiental como cultural, nos presentará muchas posibilidades y pensamos que desde el Consorcio de las Comarcas Centrales se podrá dar aún un mayor impulso". Francés también explicó que están en conversaciones para que el Ministerio de Fomento "ceda los tramos de la Vía Verde que aún son titularidad de ADIF". Los asistentes al encuentro compartieron la necesidad de crear una marca de la ruta y una señalización homogénea en todos los tramos todos de manera que comparta todo el trazado una coherencia claramente identificable por los usuarios, por estos motivos se acordó trabajar en propuestas de marca y que cada municipio prepare para la próxima reunión de trabajo una memoria sobre las condiciones actuales que presenta el tramo de la Vía Verde al paso por su término municipal. Otro paso es homologar técnicamente la ruta para poder formar parte de la Ruta Europea de Vías Verdes Eurovelo, Lorena Zamorano, concejala de Turismo de Alcoy, se comprometió a recabar la información necesaria para conseguir esta información "que nos ayudaría a proyectar el territorio de forma muy importante turísticamente".