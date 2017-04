The examples populate this alert with dummy content

RESIDUOS El consorcio frena la reapertura de la planta de transferencia Prioriza la inversión en la planta de Piedra Negra, en Xixona, frente a la reconversión de la instalación de Alcoy miércoles, 12 de abril de 2017 El consorcio que gestiona el tratamiento de los residuos de la comarca ha frenado la posible reapertura de la planta de transferencia de Alcoy, actualmente clausurada y a la que el Ayuntamiento pretende dar un uso compatible con la legislación. El consorcio, del que forman parte los municipios de L’Alcoià, El Comtat y L’Alacantí, da prioridad a la inversión en la planta de Piedra Negra, en Xixona, y de propiedad privada. En las últimas reuniones de la junta de gobierno y de la asamblea del consorcio ha quedado claro que la premisa básica es conseguir una inversión inicial de tres millones de euros para cubrir el foso de recepción de la planta y evitar malos olores. Hasta que este proyecto no vea la luz el consorcio no se va a plantear otras inversiones en el resto de instalaciones, como ha explicado el concejal de Medio Ambiente, Jordi Martínez. La posición del consorcio ha frenado por un tiempo indefinido la pretensión del Ayuntamiento de Alcoy, que apuesta por un cambio de uso para que la planta de transferencia pueda volver a funcionar. La planta está clausurada en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que la declaró ilegal por vulnerar la distancia mínima permitida entre la planta y las viviendas, que debía ser de al menos 1.000 metros. Hace cuatro años que el TSJ decretó el cierre de las instalaciones. Aunque un cambio legislativo posterior hizo viable que la planta pueda mantener el uso original, el Gobierno municipal abogaba por aprovechar la planta para otros fines. La opción ideal para el Ayuntamiento de Alcoy es utilizar la planta como base de operaciones de una red de ecoparques móviles para la comarca. Esta vía abre la posibilidad de prestar servicios como la recuperación de restos de podas o de residuos de gran volumen. La opción fue planteada en junio de 2016 tanto al consorcio como a la Generalitat Valenciana y a Vaersa, titular de la instalación. Casi un año después el consorcio la ha dejado sobre la mesa.