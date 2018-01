The examples populate this alert with dummy content

SANIDAD El consultorio de la Zona Alta se estabiliza con un cupo de 1.400 pacientes El Consell aprueba el convenio para financiar con 21.210 euros el mantenimiento de las instalaciones jueves, 04 de enero de 2018 El consultorio auxiliar de la Zona Alta se ha estabilizado después de entrar en situación crítica hace un año, cuando el temporal de lluvia obligó a cerrarlo. El centro atiende a un cupo de 1.400 vecinos, tras la reestructuración abordada por la Conselleria de Sanidad, que ha aprobado el convenio para asumir el coste del mantenimiento de las instalaciones. El consultorio comenzó a funcionar en 2011 como un anexo al centro de salud de la Plaça de Dins. No tenía cupo de pacientes ni personal exclusivo. El servicio estaba atendido cada vez por un médico del centro de salud de cabecera. "Esa situación ha cambiado", explica el director de Atención Primaria del departamento comarcal de Salud, Rafael Vázquez. Sanidad ha reordenado la distribución de los pacientes y ha asignado personal fijo. "Desde julio tenemos un médico y una enfermera para una población de 1.400 pacientes", señala. El cupo medio de pacientes en el centro de salud de la Plaça de Dins es de 1.300. La población atendida en el consultorio fue asignada por el criterio de proximidad, aunque los pacientes han tenido la oportunidad de cambiar de médico "si por motivos de confianza querían seguir siendo atendidos por el profesional de siempre", señala Vázquez. La reorganización del servicio ha permitido abrir de nuevo por las tardes el centro de salud de la Plaça de Dins. Del mantenimiento del consultorio se encarga la Conselleria de Sanidad en virtud del convenio aprobado el pasado viernes por el Gobierno valenciano. El Ayuntamiento, que es titular del centro de atención, recibirá 21.120 euros.