SANIDAD El consultorio de la Zona Alta seguirá cerrado hasta que se subsane la filtración de agua Sanidad clausuró de manera temporal este centro auxiliar y deriva los pacientes al de la Plaça de Dins lunes, 06 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (06/02/2017) más información El PP denuncia el cierre “indefinido” del consultorio de Zona Alta El ambulatorio de la zona Alta va continuar cerrado hasta que el Ayuntamiento, encargado del mantenimiento, subsane los problemas por la filtración de agua de lluvia y culmine cambio de contador. La concejal de Sanidad, Aroa Mira, ha explicado que la inundación de algunas dependencias del ambulatorio de la Zona Alta ha sido la causa de su cierre repentino. "La lluvia ha inundado despachos y afectado archivos y material informático". La edil insiste en el centro reabrirá cuando recupere las condiciones óptimas. "Aprovecharemos para realizar el cambio de contador y así garantizar el suministro eléctrico necesario". Mientras duren las obras, los pacientes adscritos a este centro auxiliar recibirán consulta en el de la plaça de Dins. El primer paso será la evalución de daños para proceder a la restauración y mejora del ambulatorio de la zona Alta. Comisiones Obreras exige la convocatoria de un consejo del departamento de salud para tener datos sobre el cierre del consultorio de la Zona Alta. El sindicato critica la falta de información por parte de Sanidad y considera inaudito que la Conselleria no haya dado a conocer las causas del cierre.