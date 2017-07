The examples populate this alert with dummy content

RECONOCIMIENTO El contestano Josep Robert Sellés i Camps, premio del certamen internacional de Torrevieja El jurado ha otorgado el premio de Composición al director técnico del certamen coral Fira de Tots Sants de Cocentaina martes, 25 de julio de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (25/07/2017) El director técnico del certamen coral Fira de Tots Sants de Cocentaina, Josep Robert Sellés i Camps, ha sido galardonado con el premio de Composición Manuel Parada en el Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja 2017, que se ha celebrado del 17 al 23 de julio. Sellés i Camps, profesor superior de Guitarra por el Conservatorio Óscar Esplá de Alicante, ha sido escogido en la edición número 63 del concurso por la obra Canta mar. El director ya fue premiado en el mismo certamen con el premio José Hóder a la mejor dirección al frente del Cor de Cambra Discantus, entidad que dirige desde 1991, y con quien logró el primer premio absoluto en esta edición. El contestano también fue ganador del primer premio del I Concurs de Composició Coral de la Federació de Cors de la Comunitat Valenciana 1999, además de finalista del II Premio de Composición Coral Matilde Salvador.