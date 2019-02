The examples populate this alert with dummy content

ACUERDO El convenio de los 14.000 euros anuales del textil se firma este martes Comisiones Obreras celebra que hasta 18.000 trabajadores de las comarcas centrales se vayan a beneficiar del acuerdo alcanzado con la patronal después de meses de reivindicaciones viernes, 15 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (15/02/2019)

AUDIO Hora 14 Alcoy (15/02/2019) El convenio estatal que garantizará un sueldo mínimo de 14.000 euros anuales a los trabajadores del textil se firmará el próximo 19 de febrero. En una rueda de prensa para los medios celebrada esta mañana en Cocentaina, Comisiones Obreras, sindicato mayoritario en el sector, ha avanzado que, a falta de pulir los últimos detalles, el convenio se firmará con la patronal este martes. Un documento que, insiste Comisiones Obreras, garantiza el sueldo mínimo de 14.000 euros anuales a los 18.000 trabajadores de las comarcas centrales, y a toda España, la única diferencia que los separaba del documento inicial acordado entre empresarios y UGT del que se desvinculó este sindicato. Juanjo Picazo, responsable de Acción Sindical de Industria de Comisiones Obreras País Valencià, destaca las condiciones del convenio: "Los incrementos salariales son del 2% para los dos primeros años, y un 1,8% para el último año de vigencia. Hemos conseguido una cláusula de revisión salarial que garantice el poder adquisitivo de los trabajadores, también hemos progresado con el complemento del 100% en caso de que las bajas vengan por enfermedad profesional, hasta ahora única y exclusivamente eran por accidente". El convenio del textil, a cuyo acuerdo recuerda Comisiones Obreras se llegó a las puertas del mismo juzgado, a punto de comenzar el proceso judicial que habían abierto contra la otra parte, empezará a aplicarse a partir de enero de 2021. Garantizará, de no cumplirse la base de los 14.000 euros anuales, una paga que complemente el sueldo.