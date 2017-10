The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY El coro de esclavos de Nabucco llega a Benidorm La Opera Nacional de Moldavia representa el primer gran triunfo de Verdi de la mano de L.G. Artist Management miércoles, 25 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (24/10/2017) La Ópera Nacional de Moldavia presenta el primer gran triunfo de Verdi, Nabucco, en el Benidorm Palace. L.G. Artist Management pone en escena este drama verdiano el domingo 29 de octubre a las 21 horas. La ópera contiene el célebre Va pensiero, conocido como el coro de los esclavos, una de las más famosas páginas de la historia de la ópera. "Un canto adoptado por los italianos como himno a la libertad y unidad del país", ha explicado Leonor Gago, directora de L.G. Artist Management. La representación contará con subtítulos en castellano.