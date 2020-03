The examples populate this alert with dummy content

CORONAVIRUS El coronavirus cierra las puertas de El Collao y el pabellón Miguel Sarasa Alcoyano y Patín Alcodiam jugarán a puerta cerrada - Queda aplazado el campeonato de España de patinaje grupo show que se tenía de disputar en Alcoy a final de mes martes, 10 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (10/03/2020) A puerta cerrada. Todo el deporte nacional se disputará sin público por el coronavirus que golpea duramente a los partidos del Alcoyano ante el Hércules B y del Patín Alcodiam ante el Sant Cugar. El encuentro de fútbol se jugará el domingo a las 17 horas y el de hockey el sábado a las 20.15 horas. Los aficionados no podrán entrar ni a El Collao ni al pabellón Miguel Sarasa. Sólo las expediciones, convocado y cuerpo técnico, personal sanitario y los justos empleados para la correcta disputa del partido. Así mismo al Federación Española de Patinaje anuncia el aplazamiento del campeonato de España de patinaje grupo show que se tenía que diputar en Alcoy a final de mes de marzo.