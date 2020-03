The examples populate this alert with dummy content

CORONAVIRUS El coronavirus ya se ha cobrado la vida de casi una cuarta parte del geriátrico de Oliver La Consellería de Sanidad cifra este lunes en 32 los fallecidos por el brote de Covid-19, en la Residencia de mayores DomusVI de Alcoy - Añade a la lista dos fallecidos en un centro de mayores de Onil lunes, 30 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp El brote de coronavirus de la Residencia de Mayores DomusVI de Alcoy ya ha se ha cobrado la vida de 32 de sus residentes. Cuando comenzó esta crisis sanitaria, en el centro contaba con 134 residentes, el 23,8% de los cuales ha fallecido en las últimas semanas. La consellera de Sanidad ha actualizado el dato de la mortalidad a causa del coronavirus en esta residencia de Alcoy en la rueda de prensa de este lunes 30 de marzo, en la que ha informado de dos fallecimientos otra residencia de mayores en Onil.