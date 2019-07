The examples populate this alert with dummy content

CINE ESCOLAR El cortometraje Siente, del taller de cine de Sant Roc, recibe un nuevo premio El taller de cine del colegio vuelve a estar de enhorabuena por un nuevo reconocimiento recibido, en este caso en el EMove Festival - Sus protagonistas han estado en Radio Alcoy martes, 30 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (30/07/2019) Continuan los éxitos del taller de cine del colegio Sant Roc. Su cortometraje Siente ha vuelto a recibir un galardón. En este caso ha sido en el EMove Festival dentro de la categoría de mejor cortometraje de ficción de Segundo Ciclo de ESO. Jorge Hinojosa, quien dirige este taller, ha vuelto a estar en los estudios de Radio Alcoy para dar más detalles sobre este premio, acompañado por los alumnos Joel Mira, Carla Trelis y Paola Gisbert, que han sido parte activa en la elaboración de este corto.