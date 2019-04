The examples populate this alert with dummy content

ATLETISMO El cross nocturno de Salesianos cumple dos ediciones Será el 12 de abril a las 21.30 horas, recorrerá 9 km por la ciudad y hay categoría para quien lo quiera hacer andando martes, 02 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (02/04/2019) El colegio Salesianos organiza la segunda edición del cross nocturno. En Ser Deportivos hemos hablado con David Miró para conocer todos los detalles de la prueba. Recorrido, horarios, categorías, inscripciones y todas las dudas de una prueba solidaria. El año pasado superaron los 600 inscritos y este año va camino de por lo menos, igualarlo. La salida y la meta en esta edición será desde el colegio Salesianos Juan XXIII.