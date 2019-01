The examples populate this alert with dummy content

TENIS El CT Muro gana el autonómico absoluto de tenis en Primera División Miguel Valor ha estado en Radio Alcoy para explicar una brillante temporada de la entidad y de las becas deportivas a universidades de Estados Unidos miércoles, 30 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (30/01/2019) El Club de Tenis Muro ha logrado imponerse en la categoría masculina absoluta del Campeonato Autonómico por equipos de Primera División en el recién finalizado 2018. Miguel Valor, uno de los coordinadores de esta entidad, ha estado en los estudios de Radio Alcoy, para explicar esta exitosa temporada que se ha completado con los títulos en Segunda División +40, en Tercera División +45 y en Segunda División +35, así como la final de esta temporada 2019 que ya disputarán los mureros este fin de semana frente al Vistahermosa de Alicante. Valor también ha hablado sobre aspectos de la brillante historia del tenis en Alcoy y su complicado presente, así como del proyecto de becas deportivas en universidades de Estados Unidos que está llevando adelante. Por último, ha explicado que su tienda, Ser Sport, que lleva más de 30 años de servicio a sus clientes, se traslada dentro de poco unos metros más adelante en la autovía e inicia un proyecto ambicioso con la marca deportiva nacional Joma.