AGRICULTURA El cuarto brote de xylella afecta a parcelas de Fageca y Famorca La Generalitat declara zona de control y vigilancia a toda la comarca de El Comtat y Penàguila martes, 24 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp La Conselleria de Agricultura ha declarado el cuarto brote de la bacteria xylella fastidiosa en la Comunidad Valenciana. Afecta a parcelas de Fageca y Famorca y obliga a extremar la vigilancia en todos los municipios de El Comtat así como en Penàguila. El brote ha sido detectado en parcelas de almendros de municipios de La Marina, en dos parcelas de Fageca y en una de Famorca. En estas áreas es obligatorio arrancar en un plazo máximo de 15 días todo el material vegetal en un radio de 100 metros alrededor de cada ejemplar infectado. La Generalitat realizará tratamientos insecticidas contra los transmisores de la bacteria en un radio de 100 metros alrededor de las parcelas afectadas. La conselleria establece una zona de control y vigilancia en un radio de 10 kilómetros sobre los terrenos afectados. En esas zonas, entre las que se incluye toda la comarca de El Comtat y Penáguila, la Generalitat extrema la vigilancia y limita la circulación de plantas, lo que resulta especialmente problemático para los viveros. Es el cuarto brote detectado en la Comunidad Valenciana desde el pasado julio y el segundo que afecta a la comarca. En agosto la bacteria, calificada como el ébola de olivos y almendros, fue detectada en una parcela de Balones.